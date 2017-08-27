Жители попавших под огненный смерч хуторов Волгоградской области попросили у губернатора пожарную часть

Создание пожарной части в хуторе Большом Михайловского городского округа— с этим предложением сегодня обратились к губернатору местные фермеры, принимавшие участие в тушении пожаров. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу губернатора, Андрей Бочаров, который сегодня встретился с жителями пострадавших от огня хуторов Курин и Моховской, глава региона поддержал это предложение и поставил задачу разработать проект по ее созданию. На встрече Андрей Бочаров особо отметил вклад местных жителей и фермеров в работу по тушению пожаров: «Из-за сильного ветра продвижение огня было со скоростью километр за три минуты. Но его смогли локализовать и свести к минимуму ущерб. Всем вместе удалось отстоять населенные пункты — справились сообща. По-другому нельзя».Теперь предстоит собрать всю необходимую информацию об уничтоженном огнем имуществе жителей, определить размер ущерба и выяснить, в какой помощи нуждается каждый пострадавший, — такая задача губернатором поставлена перед руководителями социальных ведомств и главами поселений на оперативном совещании, которое прошло накануне.«В настоящее время прорабатываются несколько вариантов оказания помощи. Ситуация у всех разная: у кого-то это было единственное жилье, у кого-то существенно пострадали хозпостройки, домашние животные. Все, что необходимо, мы сделаем, исходя из действующих законов. Созданы комиссии, которые сейчас работают с каждым пострадавшим. Никого в беде не оставим», — подчеркнул Андрей Бочаров во время общения с жителями.Губернатор также сегодня поставил задачу перед местными властями помочь людям, чьи постройки пострадали, с вывозом мусора.Напомним, 23 августа возгорания были зафиксированы в 21 муниципальном образовании. Наиболее крупные — в Даниловском, Ольховском, Среднеахтубинском, Иловлинском и Городищенском районах. Одна из сложных ситуаций возникла в пятницу в Дубовском районе. Операцию по локализации и тушению пожара координировал губернатор Андрей Бочаров. Сегодня глава региона совершил облет этой территории.