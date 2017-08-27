В Волгоградской области усилили группы пожарного дозора

В связи со сложившейся чрезвычайной обстановкой на территориях муниципальных образований в районах природных зон значительно активизировались патрулирования межведомственных оперативных групп, которыми проводятся мероприятия по выявлению нарушителей требований пожарной безопасности. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, на всей территории Волгоградской области продолжает сохраняться чрезвычайная пожароопасность, сложились крайне неблагоприятные (в плане пожарной безопасности) погодные условия – высокая температура воздуха и сильный ветер.В целях мониторинга пожарной обстановки на территориях муниципальных образований Волгоградской области, а также пресечения правонарушений, связанных с выжиганием сухой растительности, мусора, разведением костров, организовано проведение межведомственных патрулирований, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов. Для данных целей созданы межведомственные оперативные группы патрулирования, в состав которых вошли сотрудники полиции, представители органов местного самоуправления, лесничеств, ВДПО, подразделений противопожарной службы Волгоградской области и добровольцев. В связи со сложившейся обстановкой данная работа была значительно активизирована. Напомним, на сегодняшний день в проливке очагов возгорания сухой растительности задействована крупная группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС, в том числе воздушное крыло МЧС России. В Главном управлении МЧС России по Волгоградской области продолжает работать межведомственный оперативный штаб, проводится непрерывный космический и авиационный мониторинг и моделирование развития наиболее опасных пожаров.

Справка. В соответствие с федеральным законодательством в условиях особого противопожарного режима за нарушения требований пожарной безопасности мера ответственности ужесточается: штрафы на граждан составляют в размере от 2 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 30 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 до 400 тысяч рублей.

