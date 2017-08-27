В Дзержинском районе Волгограда на время работ по замене теплосети троллейбус №15а заменят автобусы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, до 9 сентября контактная сеть троллейбуса на участке «Колледж бизнеса — Больничный комплекс» будет обесточена. Коммуникации пролегают вдоль проезжей части бульвара 30-летия Победы, поэтому действующая троллейбусная сеть не позволяет работать крупногабаритной спецтехнике. Подготовительные работы были проводились по ночам во время технологических окон, предоставленных МУП «Метроэлектротранс». За это время коммунальщики подготовили котлован, частично провели демонтаж старых труб. В связи с началом активной фазы работ контактную сеть необходимо временно вывести из строя.

На данном участке замене подлежит 820 метров магистрального теплопровода - одного из самых крупных объектов инженерной инфраструктуры в Дзержинском районе. Теплотрасса построена в 1984 году и сегодня снабжает теплом 26 объектов, включая 19 жилых многоэтажек. За более чем 30-летний срок эксплуатации трубы пришли в критическое состояние – каждый отопительный сезон здесь происходит по несколько крупных порывов. Параллельно в Дзержинском районе ведется модернизация котельной «ЖБИ», которая завершится 30 августа.



