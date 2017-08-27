







Сотрудники полиции просят оказать содействие в установлении личностей предполагаемых виновников ландшафтного пожара в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД России по г. Волгограду, возгорание растительности и лесных насаждений произошло 25 августа вблизи дома №12 по улице Космонавтов, недалеко от ТЦ «КомсоМОЛЛ». По данным полиции, очаги возгорания одновременно возникли в четырех местах, что указывает на умышленный поджог.

Всем, кто узнал данных лиц, либо известна информация об их местонахождении, просьба сообщить по телефонам: (8442) 93-01-11 или 02. Конфиденциальность сведений гарантируется.



