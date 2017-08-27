Жители волгоградских сел Дубовского района, пережившие самый сильный за последние много лет пожар в непосредственной близости от своих жилищ, вернулись домой. Собкор ТАСС по Волгоградской области Игорь Каленич, после того, как спасателям удалось не допустить распространение огня на населенные пукты, встретился с членами мобильного оперативного штаба. Одним из первых с кем поговорил тассовец, как сообщает ИА "Высота 102", был глава Дубовского района Александр Ляшенко, который заметил, что при пожаре не пострадало ни одно строение. "Ни то что дом или сарай, даже забор ни один не сгорел",-уточнил он.

"Когда губернатор принял решение об эвакуации людей из поселка, приехали автобусы, микроавтобусы, просто частные машины. Людей даже никто не просил, а водители сами подъезжали и предлагали свою помощь. 43 жителя из более чем 1 тыс. жителей Оленьего ночевали в Дубовской средней школе, где был развернут пункт временного размещения, около семи утра сегодня их отвезли домой на автобусах. Расположенную рядом Песковатку тоже готовили эвакуировать, но этого не потребовалось", - отметил глава района. По словам Ляшенко, также из района были эвакуированы три детских лагеря общим числом около 600 человек. Это детские лагеря "Дружба", "Ручеек", "Дубки", сегодня в них досрочно прекращены лагерные смены.

По словам жительницы села Людмила Гайдамакина подобного ничего не помнит. "Всю жизнь прожила в Оленьем, а это более 50 лет, такого не было никогда. <...> Молодцы пожарные, самолеты тоже пожар тушили, и военные, жители тоже", - подчеркнула женщина.

"Очень помогли самолеты МЧС, которые прямо на поселок и на трассу воду сбрасывали. Была немного и паника у некоторых. Представляете, если бы огонь до домов дошел, а если бы до заправок, которые на трассе есть? Страшное дело, трудно представить, что могло быть, но вот все вместе справились, отвели беду", - отметил Юрий Овчаров, житель Песковатки - села, расположенного в нескольких километрах от Оленьего.

Депутат Госдумы Анна Кувычко, которая тоже была в мобильном оперативном штабе, сказала, что причиной пожара мог стать человеческий фактор. "Сейчас трудно говорить, можно или нельзя было бы предотвратить такой масштабный пожар, для этого надо знать причину возгорания. В чистом поле вряд ли был какой-то природный фактор, чтобы возникла искра и спровоцировала возгорание. Мое предположение - все-таки человеческий фактор, мог быть и поджог, а мог быть брошенный окурок", - заметила депутат.

Кувычко добавила, что ее родное село - Песковатка, тоже было под угрозой. "Ночью еще прорывалась сюда, но трасса была закрыта, не проехали. Это правильно было сделано (закрытие трассы - прим. ТАСС), потому что работы по тушению пожара велись масштабные. А сегодня должна была быть в Камышине на арбузном фестивале, но приехала сюда, чтобы быть со своими земляками, поддержать их", - добавила депутат Госдумы.



