Волгоградское УФАС рассмотрит дело о строительстве пожарного депо

На следующей неделе Волгоградское УФАС рассмотрит жалобу предпринимателя из Алтайского края , который не смог принять участие в аукционе на строительство пожарного депо в селе Бородачи Жирновского района. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, одной из причин этого, по мнению ИП Ефграфов Д.А., явились положения аукционной документации, которые он и оспаривает. До рассмотрения жалобы подведение итогов аукциона откладывается. Хотя уже определен победитель, ставший единственным участником закупки – ООО «Сварог». Начальная цена контракта составляет 23,2 миллиона рублей. Работы по возведению одногоэтажного депо с двумя машино-местами должны быть закончены до конца года.

Напомним, в прошлом месяце в селе Раздольное Николаевского района было сдано пожарное депо, До конца года три таких объекта должны появиться также в Палласовском и Кумылженском районах региона.

