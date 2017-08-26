МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Авиация МЧС России отстояла от пожаров три населенных пункта в Волгоградской области, в которых проживают более 1,2 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Волгоградской области в течение суток к тушению природных пожаров привлекались два самолета Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и два вертолета Ми-8 МЧС России. Авиацией не допущено распространение огня в сторону населенных пунктов Хмелевской, Ложки и Оленье, в которых проживают более 1200 человек", - сказал собеседник агентства. По его словам, самолеты и вертолеты МЧС совершили 10 вылетов на пожары, осуществив 160 сбросов воды общей массой почти 1,3 тыс. тонн.

По состоянию на 06:00 мск 27 августа на территории Волгоградской области продолжают действовать четыре очага природных пожаров на площади 7235 га. Все они локализованы. "Наиболее сложная обстановка складывается в населенных пунктах Оленье и Песковатка Дубовского района, рядом с которыми горит сухая растительность на площади около 7000 га", - уточнили в МЧС.

В ликвидации пожаров задействованы почти 2000 человек, которые используют более 220 единиц техники.

"Проводится непрерывный космический и авиационный мониторинг, моделирование развития наиболее опасных пожаров, активно применяются беспилотные летательные аппараты", - сообщили в МЧС. Организовано патрулирование жилого сектора и лесных массивов, информирование населения о складывающейся обстановке и проводимых мероприятиях.

Ситуация с пожарами в Волгоградской области резко обострилась 23 августа. Тогда же в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. В течение дня все пожары удалось локализовать или ликвидировать. Но в пятницу ситуация вновь ухудшилась, 25 августа в регионе возникли четыре очага природных пожаров в трех муниципальных районах.