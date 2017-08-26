В Волгоградской области подсчитывают ущерб от природных пожаров

Определить размер ущерба и выяснить, в какой помощи нуждается каждый пострадавший от природных пожаров, — такая задача поставлена губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым перед социальным блоком региона по итогам заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, которое вчера провел в Волгограде глава МЧС России Владимир Пучков. Сегодня межведомственные комиссии приступили к работе, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области. .

В Михайловском городском округе, Даниловском, Иловлинском, Ольховском и Среднеахтубинском муниципальных районах созданы и приступили к работе межведомственные комиссии по оценке нанесенного имущественного ущерба. Специалисты проводят подворовой обход на местах, встречаются с пострадавшими, организуют социальное сопровождение нуждающихся, в первую очередь, семей с детьми и одиноких пожилых людей», — пояснила заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева.

Вице-губернатор отметила, что каждый случай будет рассмотрен в индивидуальном порядке — такую задачу на оперативном совещании поставил глава региона Андрей Бочаров. Также социальные работники помогают людям собрать и подготовить документы, необходимые для получения единовременного пособия на первоочередные нужды. Организовано взаимодействие с паспортно-визовой службой, МЧС, Пенсионным фондом.

В условиях ЧС все социальные учреждения региона работают в режиме повышенной готовности, организовано круглосуточное дежурство руководителей. Во всех социальных центрах открыты пункты сбора предметов первой необходимости для тех, кто попал в беду, здесь же пострадавшие получают помощь психологов.

Также в особом ритме трудятся сегодня и медики: «Режим повышенной готовности системы здравоохранения сохраняется, у всех есть четкие подробные инструкции, что делать в случае ухудшения ситуации», — подчеркнул председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Владимир Шкарин. В медучреждениях сформированы дополнительные места, медики дежурят в пунктах временного размещения.

