В Волгоградской области подсчитывают ущерб от природных пожаров

В Михайловском городском округе, Даниловском, Иловлинском, Ольховском и Среднеахтубинском муниципальных районах созданы и приступили к работе межведомственные комиссии по оценке нанесенного имущественного ущерба. Специалисты проводят подворовой обход на местах, встречаются с пострадавшими, организуют социальное сопровождение нуждающихся, в первую очередь, семей с детьми и одиноких пожилых людей», — пояснила заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева.
Вице-губернатор отметила, что каждый случай будет рассмотрен в индивидуальном порядке — такую задачу на оперативном совещании поставил глава региона Андрей Бочаров. Также социальные работники помогают людям собрать и подготовить документы, необходимые для получения единовременного пособия на первоочередные нужды. Организовано взаимодействие с паспортно-визовой службой, МЧС, Пенсионным фондом.
В условиях ЧС все социальные учреждения региона работают в режиме повышенной готовности, организовано круглосуточное дежурство руководителей. Во всех социальных центрах открыты пункты сбора предметов первой необходимости для тех, кто попал в беду, здесь же пострадавшие получают помощь психологов.
Также в особом ритме трудятся сегодня и медики: «Режим повышенной готовности системы здравоохранения сохраняется, у всех есть четкие подробные инструкции, что делать в случае ухудшения ситуации», — подчеркнул председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Владимир Шкарин. В медучреждениях сформированы дополнительные места, медики дежурят в пунктах временного размещения.