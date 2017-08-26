Пожары в Волгоградской области сократили смены в лагерях

Губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании администрации Волгоградской области поставил задачу проработать вопросы по сокращению смен во всех оздоровительных лагерях региона в связи со сложной пожароопасной обстановкой. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области. «Идет большое количество обращений от родителей с просьбами о досрочном возвращении детей домой, их тревога понятна. Члены оперативного штаба это решение поддерживают, прошу заняться данным вопросом незамедлительно», — сказал Андрей Бочаров. Напомним, в связи с пожарами накануне были эвакуированы дети из нескольких оздоровительных лагерей. Губернатор на месте координировал операцию по тушению пожара в Дубовском районе. Возгорания наканне зафиксированы в Дубовском, Иловлинском и Городищенском районах — в борьбе с огнем были задействованы 2,5 тысячи человек и 350 единиц техники, привлечена авиация МЧС. Также возгорания оперативно обнаружили и ликвидировали в Клетском районе.

По данным метеорологов, сложные погодные условия сохранятся в течение ближайших дней, поэтому все силы и средства готовы к реагированию. На территории региона продолжает действовать режим ЧС. Сейчас по обращению губернатора в Волгоградскую область перебрасываются техника и личный состав из соседних субъектов РФ, идет перегруппировка сил и средств, исходя из данных наземной и воздушной разведки по расположению тлеющих очагов.

Важная задача стоит сегодня перед социальным блоком — сбор и анализ информации о пострадавших в результате пожаров, которые произошли 23 августа. По предварительным данным, 25 семей потеряли свое единственное жилье. «Мы уже встречались с людьми, позиция и мнения у всех разные: кто-то хотел бы остаться жить в своем хуторе или селе, кто-то хочет уехать к родственникам, получить компенсацию, — отметил Андрей Бочаров. — Важен индивидуальный подход к каждому человеку».

Ведомствам социального блока совместно с главами поселений поставлена задача: разъяснить каждому пострадавшему, какая поддержка в соответствии с российским законодательством, которое четко регламентирует этот вопрос, ему будет оказана: «Надо максимально помочь людям», — подчеркнул губернатор.

Среди пострадавших много людей старшего поколения, в том числе одиноких. Пожилых готовы принять и окружить заботой медицинские учреждения, пенсионеры получат возможность пройти обследование и поправить здоровье.

Продолжается работа по установлению причин возгораний: «Для всестороннего изучения материалы направлены в правоохранительные органы, — отметил Андрей Бочаров. — Зная особенности отдельных территорий, например, Среднеахтубинского и Городищенского районов, мы не исключаем вероятности умышленных поджогов».







