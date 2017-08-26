







«Ростелеком» предложил для предпринимателей современные цифровые решения для бизнес-статистики и аналитики. Они помогут формировать и передавать отчет для надзорных органов, обмениваться информацией с контрагентами. Сервисы «Электронная отчетность», «Бухгалтерская поддержка бизнеса», «е-Статус», «Статистика для бизнеса» пока доступны лишь для некоторых регионов, Волгоградская область – в их числе, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.

Сервисы нацелены на максимальную автоматизацию бизнес-процессов, исключение ручного труда и экономию операционных затрат. Так с помощью «Электронной отчетности» можно передать данные даже в виде фотографии со смартфона. Кстати, как заверяют в компании, перечень надзорных органов с функцией приёма отчётности в электронном виде в рамках сервиса будет постоянно расширяться.

«Бухгалтерская поддержка бизнеса» – передача функций бухгалтерского и налогового учёта на аутсорсинг в «Ростелеком».

Сервис «е-Статус» – обмен сообщениями, юридически значимыми документами между компаниями в электронном виде. Кроме того, обмен информацией с зарубежными партнёрами можно настроить с соблюдением высшей степени конфиденциальности.

Сервис «Статистика для бизнеса» позволяет юридическим лицам получить через «одно окно» самые точные данные о российских и зарубежных контрагентах, продуктах, отраслях и регионах. В базе содержится более 200 000 показателей из 45 официальных государственных и частных квалифицированных источников.

«Ростелеком» является основным инфраструктурным партнёром реализации программы «Цифровая экономика». Вместе с тем, наша компания выступает проводником передовых отечественных цифровых сервисов и платформ для наших граждан и корпоративных пользователей», – руководитель Центра компетенций статистической отчетности «Ростелекома» Алексей Лохмаев.

Облачные сервисы «е-Отчётность» нацелены на повышение эффективности бизнеса наших клиентов в целом и отдельных его функций, и мы уверены, будут востребованы всеми участниками рынка».



