





Мэрия Волгограда готова распрощаться с нерадивыми подрядчиками, которые неспешно и малоэффективно занимаются благоустройством дворовых территорий. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня глава администрации города Виталий Лихачев совершил традиционный субботний объезд строительных площадок и сделал в отношении отдельных исполнителей муниципальных контрактов неутешительные выводы.

Напомним, программа благоустройства дворовых территорий реализуется в Волгограде уже второй год. В прошлом году дорожное покрытие привели в порядок в 58 дворах, в 67 - установлены новые детские игровые формы, в этом году — комплексное обновление запланировано еще в 43. На эти цели выделено 300 млн рублей.

Подробнее о том, в каких районах города выявлены недобросовестные подрядчики, какие меры ответственности их ожидают и по каким адресам можно увидеть образцово-показательное благоустройство - смотрите в видеосюжете «Высоты 102».