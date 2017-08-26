Волгоградские журналисты принимают участие в работе форума "Таврида" в Крыму





Сегодня в Крыму на Байкальской косе, где проходит Всероссийский молодежный форум "Таврида", начнет работу смена для молодых журналистов, которую проведет Общероссийский народный фронт (ОНФ). Как сообщили ИА "Высота 102" в реготделении ОНФ, смена для молодых журналистов завершится 31 августа. На нее приглашены более 300 человек. СМИ Волгоградской области на форуме "Таврида" будут представлять корреспонденты ИА "Волга-Каспий", газеты "Аиф" и студентка ВолГУ.

Примечательно, что каждый день смены будет посвящен одному из приоритетных проектов ОНФ: "Генеральная уборка", "Интерактивная карта свалок", "Дорожная инспекция ОНФ Карта убитых дорог", "Центр ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды", "Народная оценка качества", "Равные возможности - детям", "За честные закупки".

Спикерами форума выступят сопредседатель центрального штаба ОНФ и депутат Госдумы Ольга Тимофеева, координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов, Александр Васильев, который является депутатом Госдумы и координатором проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" и др.



