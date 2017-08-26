В Волгоградской области за прошедшие сутки ликвидировано 97 очагов возгорания

Четыре населенных пункта отстояли от ландшафтных пожаров в Дубовском районе спасатели, воины, казаки, полицейские. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгоградской области, в тушении очагов возгорания, природных пожаров участвовали 2,5 тыс. человек, 350 единиц техники, была задействована и авиация МЧС: два самолета Бе-200, два вертолета Ми-8. Всего

В настоящее время, отметил собеседник информагентства, ситуация находится под контролем объединенной группировки. Все силы и средства заняты проливкой местности, тлеющих очагов. Эвакуированные жители сел возвращаются в свои дома. Пострадавших от огня жителей и спасателей нет.

По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, за прошедшие сутки силами подразделений объединенной группировки ликвидировано на территории волгоградского региона 97 очагов возгорания, в 76 случаях воспламенилась сухая растительность.