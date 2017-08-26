|Происшествия
|26.08.2017 06:43
Авиация МЧС возобновила работу по тушению пожаров в Волгоградской области
Сегодня с рассвета авиация МЧС возобновила работу по тушению очагов пожара в Дубовском районе области. Как сообщили ИА "Высота 102" в МЧС России по региону, с 5.15 в воздухе находятся два самолёта Бе-200 и два вертолета Ми-8, оборудованные водосливными устройствами. Распространение огня на населенные пункты Оленье, Песковатка и Спартак удалось не допустить. Порывы ветра с большой скоростью распространяли пламя, но в настоящее время ситуацию удалось взять под контроль. Ночью из Песковатки и села Оленье было эвакуировано 203 человека, в том числе 26 детей в пункт временного размещения в Дубовке. В ликвидации пожара задействована объединённая группировка сил и средств в количестве почти 2 тыс человек и 122 единиц техники, включая авиационное крыло МЧС.
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|Экономика
|27.08.2017 13:16
На следующей неделе Волгоградское УФАС рассмотрит жалобу предпринимателя из Алтайского края , который не смог принять участие в аукционе на строительство пожарного депо в селе Бородачи Жирновского района. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, одной из причин этого, по мнению ИП Ефграфов Д.А., явились положения аукционной документации, которые он и оспаривает. До рассмотрения жалобы подведение итогов аукциона откладывается. Хотя уже определен победитель, ставший единственным участником закупки – ООО «Сварог». Начальная цена контракта составляет 23,2 миллиона рублей. Работы по возведению одногоэтажного депо с двумя машино-местами должны быть закончены до конца года. Напомним, в прошлом месяце в селе...
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|Общество
|27.08.2017 13:13
Жители волгоградских сел Дубовского района, пережившие самый сильный за последние много лет пожар в непосредственной близости от своих жилищ, вернулись домой. Собкор ТАСС по Волгоградской области Игорь Каленич, после того, как спасателям удалось не допустить распространение огня на населенные пукты, встретился с членами мобильного оперативного штаба. Одним из первых с кем поговорил тассовец, как сообщает ИА "Высота 102", был глава Дубовского района Александр Ляшенко, который заметил, что при пожаре не пострадало ни одно строение. "Ни то что дом или сарай, даже забор ни один не сгорел",-уточнил он. "Когда губернатор принял решение об эвакуации людей из поселка, приехали автобусы, микроавтобусы,...
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|Газетный киоск
|27.08.2017 12:35
МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Авиация МЧС России отстояла от пожаров три населенных пункта в Волгоградской области, в которых проживают более 1,2 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России. "В Волгоградской области в течение суток к тушению природных пожаров привлекались два самолета Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и два вертолета Ми-8 МЧС России. Авиацией не допущено распространение огня в сторону населенных пунктов Хмелевской, Ложки и Оленье, в которых проживают более 1200 человек", - сказал собеседник агентства. По его словам, самолеты и вертолеты МЧС совершили 10 вылетов на пожары, осуществив 160 сбросов воды общей массой почти 1,3 тыс. тонн. По состоянию...
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|Происшествия
|27.08.2017 12:11
Двое маленьких детей пострадали за минувшие сутки в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, на улице Ленина в Камышине из окна третьего этажа выпал трехлетний мальчик. Малыша доставили в больницу с ушибами головы и позвоночника. Еще один несчастный случай произошел в Камышине на улице Спортивная. Ребенок 2014 года рождения был госпитализирован после падения в смотровую яму гаража. По фактам травмирования детей проводятся проверки.
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|Расследования
|27.08.2017 10:10
Инспекция госстройнадзора Волгоградской области рекомендовала запретить движение людей и техники по опасным конструкциям, которыми признаны балконные плиты, установленные при строительстве дома для переселенцев из аварийного жилья в Калаче-на-Дону. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные ведомством, несчастный случай на стройке трехэтажного дома по адресу ул. 51-ой Гвардейской 4а, произошел в июне этого года. Тогда в результате обрушения балконных плит пострадал рабочий. По результатам расследования в инспекции пришли к выводу, что причиной обрушения плит могло стать отступление при их производстве от серийных требований, в результате чего было запрещено использование на стройке этой продукции от ООО «КЖИ». В то...
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|Культура
|27.08.2017 08:01
В год музеи Волгоградской области посещают 700 тысяч посетителей, причем половина из них бывают в самых известных в городе-герое учреждениях. Об этом на заседании общественного совета при комитете культуры региона заявил председатель совета, директор музея-заповедника «Старая Сарепта» Александр Баженов, сообщает ИА «Высота 102». «Налицо — нехватка посетителей муниципальных музеев. Нужно информировать туристов о том, какие музеи существуют в районах области - чем он они интересны и привлекательны», - пояснил Баженов. Участники дискуссии сошлись во мнении, что о деятельности музеев, расположенных в муниципалитетах, потенциальным визитерам попросту ничего неизвестно. Элементарная проблема — отсутствие указателей на улицах. Александр Баженов привел в пример музей...
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|Аналитика
|27.08.2017 06:22
По итогам января-июля 2017 года Волгоградская область стала единственным регионом среди ЮФО, где зафиксировано падение индекса производства. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные сравнительного анализа социально-экономического положения субъектов Южного федерального округа, опубликованные Волгоградстатом, в Волгоградской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс производства упал на 2,9%. При этом все остальные регионы продемонстрировали рост этого показателя. В республиках Калмыкия и Адыгея, например, он увеличился соответственно на 3 и 3,7%. Самое высокое значение индекса производства зафиксировано в Астраханской области – 125,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте по данному показателю Севастополь – здесь...
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|Общество
|26.08.2017 23:40
Глава МЧС Владимир Пучков по телефону доложил президенту России Владимиру Путину о ходе ликвидации пожаров и их последствий в Волгоградской области и Ростове-на-Дону. Министр не исключил вероятности поджогов. Об этом, как передает ИА «Высота 102», говорится на сайте Кремля. «Владимир Путин поручил Правительству продолжать оказание всей необходимой помощи пострадавшим от пожаров; правоохранительным органам – досконально разобраться в причинах произошедшего», - отмечается в сообщении. Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону 21 августа уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 – жилые постройки. Один человек погиб. В Волгоградской области в связи с природными пожарами со среды действует режим...
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|Общество
|26.08.2017 22:09
В Волгоградской области стабилизировалась ситуация с природными пожарами в Дубовском районе. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области. В настоящее время нет открытых источников огня, В некоторых местах наблюдается тление, но около таких потенциальных источников огня работают дежурные наряды. Между тем, в применении авиации в тушении возгораний уже нет надобности. В настоящее время продолжается наземная проливка тлеющей территории. Между тем, о ликвидации природных пожаров в регионе пока говорить рано.
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|Происшествия
|26.08.2017 17:45
Два человека погибли и один госпитализирован в результате ДТП в Михайловском городском округе. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, примерно в 16.00 на 814 км федеральной трассы М-6 «Каспий» произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. На месте погибли двое – это мужчина и женщина в возрасте около 60-65 лет. Водитель одной из машин доставлен в больницу с переломами. Причины аварии выясняются.
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|Общество
|26.08.2017 17:14
Определить размер ущерба и выяснить, в какой помощи нуждается каждый пострадавший от природных пожаров, — такая задача поставлена губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым перед социальным блоком региона по итогам заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, которое вчера провел в Волгограде глава МЧС России Владимир Пучков. Сегодня межведомственные комиссии приступили к работе, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области. .В Михайловском городском округе, Даниловском, Иловлинском, Ольховском и Среднеахтубинском муниципальных районах созданы и приступили к работе межведомственные комиссии по оценке нанесенного имущественного ущерба. Специалисты проводят подворовой обход на местах, встречаются...
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|Телеком
|26.08.2017 15:50
«Ростелеком» предложил для предпринимателей современные цифровые решения для бизнес-статистики и аналитики. Они помогут формировать и передавать отчет для надзорных органов, обмениваться информацией с контрагентами. Сервисы «Электронная отчетность», «Бухгалтерская поддержка бизнеса», «е-Статус», «Статистика для бизнеса» пока доступны лишь для некоторых регионов, Волгоградская область – в их числе, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. Сервисы нацелены на максимальную автоматизацию бизнес-процессов, исключение ручного труда и экономию операционных затрат. Так с помощью «Электронной отчетности» можно передать данные даже в виде фотографии со смартфона. Кстати, как заверяют в компании, перечень надзорных органов с функцией приёма отчётности в электронном виде в...
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|Общество
|26.08.2017 15:38
Глава администрации Волгограда устроил разнос нерадивым подрядчикам за неспешное благоустройство дворов
Мэрия Волгограда готова распрощаться с нерадивыми подрядчиками, которые неспешно и малоэффективно занимаются благоустройством дворовых территорий. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня глава администрации города Виталий Лихачев совершил традиционный субботний объезд строительных площадок и сделал в отношении отдельных исполнителей муниципальных контрактов неутешительные выводы. Напомним, программа благоустройства дворовых территорий реализуется в Волгограде уже второй год. В прошлом году дорожное покрытие привели в порядок в 58 дворах, в 67 - установлены новые детские игровые формы, в этом году — комплексное обновление запланировано еще в 43. На эти цели выделено 300 млн рублей. Подробнее о том, в каких районах города выявлены недобросовестные...
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|Общество
|26.08.2017 13:26
Сегодня в Крыму на Байкальской косе, где проходит Всероссийский молодежный форум "Таврида", начнет работу смена для молодых журналистов, которую проведет Общероссийский народный фронт (ОНФ). Как сообщили ИА "Высота 102" в реготделении ОНФ, смена для молодых журналистов завершится 31 августа. На нее приглашены более 300 человек. СМИ Волгоградской области на форуме "Таврида" будут представлять корреспонденты ИА "Волга-Каспий", газеты "Аиф" и студентка ВолГУ. Примечательно, что каждый день смены будет посвящен одному из приоритетных проектов ОНФ: "Генеральная уборка", "Интерактивная карта свалок", "Дорожная инспекция ОНФ Карта убитых дорог", "Центр ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды", "Народная оценка качества", "Равные возможности - детям",...
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|Происшествия
|26.08.2017 12:30
Четыре населенных пункта отстояли от ландшафтных пожаров в Дубовском районе спасатели, воины, казаки, полицейские. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгоградской области, в тушении очагов возгорания, природных пожаров участвовали 2,5 тыс. человек, 350 единиц техники, была задействована и авиация МЧС: два самолета Бе-200, два вертолета Ми-8. Всего В настоящее время, отметил собеседник информагентства, ситуация находится под контролем объединенной группировки. Все силы и средства заняты проливкой местности, тлеющих очагов. Эвакуированные жители сел возвращаются в свои дома. Пострадавших от огня жителей и спасателей нет. По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, за прошедшие сутки силами подразделений объединенной группировки ликвидировано на...
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Авиация МЧС возобновила работу по тушению пожаров в Волгоградской области
Происшествия
26 августа 06:43
Авиация МЧС возобновила работу по тушению пожаров в Волгоградской области
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