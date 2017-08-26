



Автобусы с эвакуированными жителями села Оленье движутся в Дубовку, где развернут пункт временного пребывания. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в школе №1 районного центра разместятся порядка 100 человек. Еще примерно 400 покинули свои дома самостоятельно и отправились к родственникам в другие населенные пункты.





Губернатор Андрей Бочаров, комментируя ситуацию, заявил о том, что несмотря на сложные погодные условия, дальнейшее распространение огня удается сдерживать. Тем не менее, из-за сохраняющегося сильного ветра пока возгорание не локализовано. Жертв, пострадавших нет. Отсутствуют и данные о сгоревших строениях. В настоящее время с огнем на территории Дубовского, Иловлинского и Городищенского районов борются свыше 1500 человек, задействовано 350 единиц техники. Сейчас подходят резервы из воинских частей. Из соседних регионов на подмогу волгоградским спасателям направлены еще 30 единиц техники. Утром можно будет задействовать в тушении пожара авиацию.







