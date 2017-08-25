В Дубовском районе Волгоградской области протяженность огненного коридора достигла 15 километров

Протяженность степного пожара в Дубовском районе достигла 15 километров, высота пламени – до 10 метров. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, власти региона обратились в Южный региональный центр МЧС за дополнительными силами для ликвидации возгорания. Ситуация ухудшается порывистым ветром, скорость которого достигает 25 метров в секунду. Губернатор Андрей Бочаров и начальник ГУ МЧС по области Олег Гребенюк в настоящее время направились в Оленье, где проходит эвакуация людей.

Трасса «Сызрань-Саратов- Волгоград» в настоящее время открыта для движения. Тем не менее, в пункте ожидания для транзитного транспорта, развернутом в Ерзовке, сейчас находятся 40 автобусов, которые могут понадобиться для эвакуации граждан.

Центральные райбольницы, расположенные в Камышине и Дубовке, приведены в режим повышенной готовности. Проверяется достаточность карет скорой медицинской помощи.



