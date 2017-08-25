Под Волгоградом из-за перекрытой саратовской трассы готовится пункт ожидания для транзитного транспорта

В Ерзовке готовится пункт временного размещения транзитного транспорта и дальнобойщиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, в поселок направлены водовозки с питьевой водой, с водой для дозаправки пожарных машин и биотуалеты. Кроме того, в пункт ожидания власти Волгограда выехали 24 автобуса, которые могут понадобиться в случае эвакуации населения. Поручение главе администрации города об организации места временной дислокации грузового транспорта поступило от губернатора Волгоградской области.

Напомним, из-за сильного степного пожара в Дубовском районе эвакуировали жителей двух сел - Оленье и Екатериновки. В районе возгорания проходит федеральная трасса Р-228 "Волгоград-Саратов-Сызрань", движение по которой на участке 631-636 км в настоящее время ограничено.

ФКУ «Упрдор Москва – Волгоград» просит автомобилистов незамедлительно сообщать о любых нештатных ситуациях на трассе оперативному дежурному, позвонив по номерам: +79275103122, 8 (8442) 50-31-22.