Губернатор Волгоградской области возглавил в Дубовском районе оперативный штаб по ликвидации пожара

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прибыл в Дубовский район для координации действий местных властей, профильных ведомств, задействованных в тушении пожара. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации области, глава региона, возглавивший оперативный штаб по ликвидации возгорания, принял решение о досрочном прекращении смен во всех четырех детских оздоровительных лагерях Дубовского района: "Дружба", "Ручеек", "Дубок", "Зеленая волна". Поставлена задача подготовить к эвакуации Песковатку.

В связи с верховым, быстро распространяющимся пожаром усилена группировка всех сил и средств. На месте в Дубовском районе сформирован и начал работу оперативный штаб, который возглавил губернатор Андрей Бочаров.