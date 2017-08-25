В Волжском ликвидируют последствия ЧС

Вопросы ликвидации последствий ЧС и предотвращения возгораний на территории города обсудил глава Волжского Игорь Воронин с председателями городских СНТ. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба администрации, в совещании приняли участие начальник отдела по делам ГО и ЧС Александр Кириллов, заместитель прокурора города Георгий Галанин, председатель совета Союза СНТ Борис Апарин, председатели всех садовых обществ.

«Со стороны администрации оказывается всесторонняя поддержка в ликвидации последствий ЧС, в проведении работ по предотвращению возникновения очагов возгорания, – подчеркнул Игорь Воронин. – В том числе администрация города окажет содействие в привлечении спецтехники для проведения необходимых противопожарных мероприятий в СНТ».

Добавим, в настоящее время принято решение о предоставлении владельцам участков, уничтоженных или поврежденных во время пожаров, других участков в СНТ города. Для получения подробной информации необходимо обращаться в совет Союза СНТ (Ленина, 19, каб. 101,102, тел. 41-01-66, 8-902-382-12-85).







