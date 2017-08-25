Смотрите сегодня в программе: министр РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий облетел на вертолете территории наиболее пострадавших от пожаров районов Волгоградской области. Все там же и на том же месте: жители опасаются новых возгораний вблизи поселка Максима Горького, потому – что очевидные причины не устраняются. Проблемы с посещаемостью: «недосягаемость» муниципальных музеев подняли на заседании общественного совета при комитете культуры региона. «Честь имею! Вектор мужества»: на Мамаевом кургане в Волгограде курсантам очередной смены патриотического лагеря вручили васильковые береты.















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