







Во все населенные пункты Волгоградской области, пострадавшие от пожаров, в ближайшее время должны быть отправлены комплексные медицинские бригады. Такое поручение дал министр РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков руководителю регионального облздрава Владимиру Шкарину, сообщает ИА «Высота 102».

«Отправляйте медбригады прямо сегодня и организуйте адресную помощь и поддержку всем, кто там проживает. И взрослым, и пожилым, и особенно детям», - сказал глава МЧС на заседании рабочей группы правительственной комиссии, прошедшем в Волгограде. Кроме того, областному комитету здравоохранения совместно с социальными службами поручено проработать вопрос профилактического лечения людей. «У нас в зонах бедствия большое количество пожилых людей. Поэтому по жизненным показаниям организуйте, кого нужно отправить на эти напряженные дни в санатории, пансионаты», - дал указание Владимир Пучков.



