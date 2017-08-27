



А между тем, пока спасатели продолжают ликвидировать последствия пожаров, правоохранительные органы проводят проверку по каждому факту возгорания. Почему по странной закономерности загорелось в одно и то же время в нескольких районах региона, не являются ли пожары делом рукотворным? Журналисты ИА "Высота 102" нашли в Волгограде точку, где горит регулярно и несколько раз в год, при этом в постоянной опасности находятся жилые дома и десятки семей волгоградцев. И об этой ситуации хорошо известно и местным властям, и правоохранителям. Но вот обезопасить людей, получается, никто не может. Подробности - в видеорепортаже.