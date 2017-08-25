Компания "Сады Придонья" открыла в Волгоградской области после модернизации за 500 млн рублей завод по переработке фруктов и овощей и производству пюре, производственные мощности предприятия увеличены вдвое, сообщил журналистам, как передает ИА "Высота 102", перед началом Всероссийского совещания по вопросам садоводства и создания питомников вице-президент компании Иван Самохин. В открытии новой линии принял участие министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. В частности, министр заметил, что данное производство "уникальное и высокотехнологичное".

"Я как руководитель, который отвечает за отрасль, буду способствовать тому, чтобы во многих субъектах РФ появлялись подобные предприятия. Здесь глубокая переработка, высокая маржинальность, хорошая зарплата, предприятие серьезно сориентировано в социальном плане. Это гордость не только Волгоградской области, это гордость страны", - подчеркнул Александр Ткачев.

Как ранее сообщало ИА "Высота 102", новая линия позволит в два раза увеличить мощности с восьми тонн продукции в час до 16. Новая линия, произведенная итальянской компанией СFT, позволяет одновременно перерабатывать разные овощи и фрукты, в том числе - яблоки и груши.

Выступая на Всероссийском совещания по вопросам садоводства и создания питомников, министр Александр Ткачев отметил, на сегодня Россия обеспечена плодохранилищами только на 10-15%, поэтому в ближайшие годы необходимо построить хранилища с мощностями 2 млн тонн, чтобы избежать роста цен на плодоовощную продукцию. В противном случае через пять лет будем испытывать дефицит по хранению, и это повлияет на цены.

Министр Ткачев заметил, что госпрограмма развития сельского хозяйства предусматривает господдержку строительства и модернизации хранилищ для картофеля, овощей и плодов.

Как сообщили ИА "Высота 102" в обладминистрации, после завершения Всеросийского совещания запланирована встреча министра сельского хозяйства России с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.



