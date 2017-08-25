Пострадавшие от пожаров в Волгоградской области получат материальные выплаты из резервного фонда правительства РФ. Об этом, как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на заседании рабочей группы правительственной комиссии, которая проходит в Волгограде, только что заявил министр МЧС Владимир Пучков. По его словам, людям, потерявшим жильё, полностью или частично будут компенсированы потери. «В понедельник ждём от вас (администрации региона -прим. ИА «Высота 102») данные по ущербу»,- сказал он. Владимир Пучков сообщил, что на местах также работает комиссия МЧС России по оценке ущерба.

Сейчас самое главное, по словам министра, - это адресная помощь каждому, кто пострадал, и восстановление инфраструктуры. Глава российского ведомства признал, что были определенные недочеты в работе ответственных служб. Тем не менее, в целом, оценил работу органов властей региона, задействованных в ликвидации пожаров, как слаженную. Также он добавил, что своевременно было принято решение о введении особого противопожарного режима и режима ЧС.

Отметим, что официальные данные о количестве граждан, оставшихся без крова, изменились. Новые сведения озвучил в ходе совещания губернатор. Так, количество сгоревших строений возросло со 150 до 155, число жителей, потерявших единственное жилье — увеличилось с 18 до 25.

В ходе рабочего визита в Волгоградскую область Владимир Пучков посетил сегодня село Ягодное Ольховского района, пострадавшее от сильного пожара. Напомним, в этом населенном пункте погибла пожилая супружеская пара. Местные жители пожаловались министру МЧС на крайне низкое качество телефонной связи в поселке, которая им очень бы пригодилась во время разгула стихии. "Первая жалоба в селе Ягодное - нет связи. Мы с губернатором проверили - нет связи", - рассказал министр. Глава МЧС пожурил за эту недоработку председателя комитета информационных технологий Волгоградской области Сергея Торбина, операторов связи и заявил, что проблема должна быть устранена. "Беру эту ситуацию на контроль", - сказал министр.