В Волгоградской области локализованы пожары вблизи границы с Казахстаном

В Палласовском и Старополтавском районах вблизи границы с Казахстаном локализованы степные пожары. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по Волгоградской области, локализовано возгорание площадью 8 квадратных километра неподалеку от Эльтона.

Кроме того, огнем была объята степь на российско-казахстанском участке государственной границы в Старополтавском районе, вблизи поселка Торгун. В тушении пожара были задействованы личный состав сотрудников Пограничного управления, администрация Торгунского сельского поселения и пожарные расчеты МЧС. Приблизительная площадь возгорания составила около 33 квадратных километра.