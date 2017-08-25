







Открытие восстановленной спортивной площадки по мини футболу на территории парка «Русь» состоялось в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского алюминиевого завода, это стало возможным благодаря социальной программе РУСАЛа «Помогать просто».

В ее рамках была профинансирована инициатива волонтерской команды Дзержинского района по возрождению пришедшего в упадок спортивного объекта. Ребята восстановили ограждение, поставили калитку, покрасили столбы и провели уборку близлежащей территории. А РУСАЛ обеспечил их инвентарем и строительными материалами.









В этот же день состоялся турнир по футболу среди детских команд «Дорога на Олимп». В нем приняли участие дворовые команды местных ТОСов, подростковых и спортивных клубов, а также команды микрорайона «Жилгородок». Его победители получили грамоты и ценные призы.









Для жителей микрорайона спортивная площадка имеет большое социальное значение. Кто-то здесь сам играет футбол, а у кого-то занимаются дети. С приветственным словом к собравшимся обратился генеральный директор Волгоградского алюминиевого завода ОК РУСАЛ Юрий Моисеев. Он отметил важность развития детского спорта, и поддержал волонтерскую инициативу жителей Дзержинского района.

«На личном примере мы могли увидеть, что участие в программе «Помогать просто» доступно каждому общественному объединению и дает возможность самостоятельно восстанавливать заброшенные спортивные объекты на своей территории», - отметила лидер команды волонтеров Таисия Клейменова.