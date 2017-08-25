



В настоящее время готовят к возможной эвакуации жителей села Екатериновка Дубовского района. Об этом ИА «Высота 102» сообщили местные жители. Подготовка к возможной эвакуации объявлена в связи с приближающимся природным пожаром. По словам местных жителей, огонь, который возник в степи, надвигается на поселок по балкам и буграм. Ранее ИА «Высота 102» сообщало о ландшафтном пожаре в Дубовском районе Волгоградской области. В связи с этим были эвакуированы дети из лагеря «Дружба», расположенного недалеко от села Оленье, где проживают около 2 тысяч человек. В настоящий момент дети размещены в сельской школе. Как рассказали жители Оленьего, сейчас идет опашка очага горения и доопашка населенных пунктов. В тушении пожара задействована авиация.

В настоящий момент, напомним, в Волгограде проходит совещание с участием министра МЧС РФ Владимира Пучкова по ситуации с природными пожарами в регионе. Ожидается прямое включение с Дубовским районом.



