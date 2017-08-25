ВТБ участвует в интеграции платежных систем России и Армении

Банк ВТБ обеспечил расчеты в проекте интеграции национальных платежных систем России и Армении по взаимному приему карт «Мир» и ArCa. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, при проведении операций между национальными платежными системами России и Армении ВТБ выступает в качестве расчетного банка платежной системы «Мир». Все расчеты осуществляются в национальных валютах Российской Федерации и Республики Армения.

Теперь держатели карты «Мир» и ArCa смогут получать наличные денежные средства и выполнять другие операции в банкоматах обеих платежных систем, брендированных логотипом платежной системы «Мир».

«Большой опыт работы ВТБ на валютном рынке и наличие у нас готовых решений в области электронной коммерции позволили сторонам в кратчайшие сроки реализовать первый и уникальный для России проект по интеграции двух национальных платежных систем. Мы считаем это направление перспективным и уже несколько лет активно развиваем платформу для электронной коммерции, которая дает возможность обеспечить наших клиентов эффективными и технологичными сервисами», - отметил Алексей Иванов, старший вице-президент ВТБ.

«Всего за год, во многом благодаря компетенциям наших коллег из банка ВТБ в области межстрановых расчетов, мы проработали с ArCa организационные и технологические решения и реализовали значимый для обеих стран проект – прошлым летом мы подписали соглашение с национальной платежной системой Армении, и уже в июле этого года успешно прошли первые операции по картам «Мир» в сети платежной системы ArCa. Проект интеграции платежных систем России и Армении стал важным шагом в развитии прямого приема карт «Мир» за рубежом и предоставлении новых возможностей их держателям», - сказал коммерческий директор АО «НСПК» Сергей Радченков.