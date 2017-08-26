В Волгоградской области свадебным ведущим и фотографам обещают налоговые каникулы

Список индивидуальных предпринимателей Волгоградской области, которым положены двухлетние налоговые каникулы, в скором времени будет расширен. Как сообщает ИА «Высота 102», комитет экономической политики и развития региона внес в областную думу проект поправок в областной закон №157-ОД « Об установлении налоговой

ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих

патентную систему налогообложения». В первоначальном списке значатся 24 вида коммерческой деятельности, подпадающих под льготу. В случае принятия корректив данный перечень расширится на 10 пунктов. В число льготников могут попасть парикмахеры и косметологи, фотографы, автослесари, дизайнеры интерьеров, свадебные ведущие и др.

Закон №157-ОД о нулевой налоговой ставке для коммерсантов, обладающих патентами, действует в регионе с сентября 2015 года. Преференция распространяется на впервые зарегистрированных после вступления в силу закона предпринимателей, работающих в производственной, социальной или научной областях, а также в сфере бытовых услуг. Нулевая ставка налога действует не более двух лет. В рамках регионального закона №130 «налоговые каникулы» предусмотрены и для другой группы коммерсантов, которые работают по упрошенной системе налогообложения.



