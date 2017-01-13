«Севергазбанк» снижает ставки по кредитам в честь Дня знаний до 9,5% годовых

В честь Дня знаний Севергазбанк (ПАО «БАНК СГБ») объявляет специальную акцию — снижение ставок по кредитам. С 25 августа по 7 сентября родители школьников (работники бюджетной сферы), а также работники образовательных учреждений могут взять потребительский кредит в «Севергазбанке» от 50 тысяч до 3 млн. рублей, причем кредит до 1,5 млн. рублей кредит можно оформить без залога и поручителей, по ставке от 11% годовых* на срок до 7 лет (в зависимости от программы кредитования). Как уточняет ИА «Высота 102» пресс-служба банка, дополнительно к праздничной акции банк предлагает перекредитовать уже действующие кредиты в сторонних банках на более привлекательных условиях.

В период действия праздничной акции (с 28 августа 2017 г.) клиенты могут оформить ипотечный кредит по ставке 9,50%** годовых на приобретение жилья в новостройке и на покупку квартиры на вторичном рынке или по ставке 9,7% годовых —на рефинансирование ипотечного кредита, взятого в стороннем банке.

Кроме того, при оформлении потребительского кредита и в период его обслуживания Банк предлагает своим клиентам воспользоваться пакетом услуг «Кредитные возможности». Данное предложение позволяет клиенту самостоятельно снизить уже действующую ставку по своему потребительскому кредиту. Для этого стоит лишь оплачивать покупки и услуги не наличными деньгами, а банковской картой Севергазбанка. Чем чаще клиент совершает операции с использованием банковской карты, тем ниже может быть ставка по кредиту. Пакет услуг «Кредитные возможности» позволяет без ущерба для кредитной истории отсрочить ежемесячный платеж по кредиту или взять трехмесячный перерыв по оплате долга.

Подобрать свой выгодный кредит Вам помогут в офисе банка. Обратиться за консультацией и оформить документы Вы можете по адресу:

г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 48

Время.работы: Пн.-пт.: с 9-30 до 18-00. Выходные дни: суббота, воскресенье.





Справка:

(ПАО «БАНК СГБ»)— универсальный коммерческий банк, предоставляющий широкий спектр услуг для более 500 тысяч частных клиентов и 18 тысяч предприятий.

Банк был основан в 1994 году. Офисы организации работают в Вологодской, Архангельской, Новгородской, Ярославской, Ивановской, Волгоградской областях, Республике Коми, Санкт-Петербурге и Москве.

Одним из владельцев банка является негосударственный пенсионный фонд АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления».

Севергазбанк признан «Региональным банком года 2017» на премии Финансовая элита России. Также банк удостоен звания «Лучший банк проектов государственно-частного партнерства в сфере транспортной инфраструктуры» на премии Investor Awards 2017.





* Процентная ставка по потребительскому кредиту составляет от 11% до 20,9% годовых и зависит от суммы и срока кредита, от наличия зарплатной карты банка, от наличия положительной кредитной истории или имеющегося в банке вклада, от подключения к программе «Защита заемщика, от программы кредитования, а также от способа подтверждения дохода клиента.

** Процентная ставка по ипотечному кредиту зависит от выбранной программы кредитования, способа подтверждения дохода Заемщика и наличия договора страхования жизни и здоровья, диапазон ставок от 9,50% до 11,50% годовых. Срок кредита – от 3 до 25 лет. Сумма кредита – до 20 млн рублей, в зависимости от региона.

Генеральная лицензия Банка России №2816 от 13.01.2017. Реклама



