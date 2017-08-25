В Волгоградской области эвакуировали детей из лагеря «Дружба»









В Волгоградской области эвакуируют 129 детей из лагеря «Дружба», расположенного недалеко от села Оленье Дубовского района, из-за природного пожара, который полыхает в этом районе. Об этом рассказали ИА «Высота 102» очевидцы. Ранее информагентство сообщало о ландшафтном пожаре между поселками Прямая балка и Лозное в данном районе. По последней информации, в настоящее время полыхает на расстоянии порядка 10 километров от села Оленье. Также в настоящее время идет возгорание степной территории около поселка Ерзовка Городищенского района. Здесь на тушении пожара работает авиация.

В ГУ МЧС по Волгоградской области уточнили, что сегодня по состоянию на 15 часов подразделения МЧС России ликвидируют 4 очага возгораний сухой растительности в Иловлинском, Клетском и Светлоярском муниципальных районов Волгоградской области. Угрозы населенным пунктам нет.



