Волгоградский областной суд увеличил размер неустойки и штрафа за нарушение застройщиком обязательства по передаче квартиры. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу облсуда, судебной коллегией по гражданским делам Волгоградского областного суда в апелляционном порядке рассмотрено гражданское дело по иску Т.Зубковой к ООО «Строй-Сити» о взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, судебных расходов.Ранее решением Советского районного суда Волгограда от исковые требования были удовлетворены частично, с ответчика были взысканы неустойка в размере 150 000 рублей, компенсация морального вреда в размере 1000 рублей, штраф в размере 75 500 рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 5000 рублей. Разрешая исковые требования, суд первой инстанции установил, что 28 августа 2014 года между истцом и ответчиком был заключен договор участия в долевом строительстве жилья. Предметом данного договора является строительство многоквартирного жилого дома, а объектом договора - квартира, расположенная в одном из районов Волгограда.

Истец принятые на себя обязательства исполнила в полном объёме в соответствии с условиями договора - заплатила за будущее жилье. Ответчик принял на себя обязательство передать истцу объект долевого строительства после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию. Срок ввода в эксплуатацию согласно договору - 4-й квартал 2015 года. Однако до настоящего времени квартиру дольщик так и не получила. Решение районного суда в апелляционной инстанции было изменено: увеличен размер взысканных с ответчика в пользу истца неустойки до 348 962 рублей 58 копеек и штрафа до 174 981 рублей 29 копеек.



