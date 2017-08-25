В Волгоградской области осудили хакера за попытку взлома серверов электронного правительства Татарстана

К 1,5 годам ограничения свободы приговорен житель Волгоградской области, который пытался взломать веб-серверы электронного правительства республики Татарстан. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волжском горсуде, хакера обязали не менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться ежемесячно на регистрацию и не выезжать за пределы территории города Волжского Волгоградской области.

По материалам дела, с целью проверки своих навыков владения компьютерными программами, он запустил вредоносное ПО, которое через сеть Интернет в автоматическом режиме совершило 4355 компьютерных воздействий на веб-серверы, находящиеся в диапазоне Государственной интегрированной системы телекоммуникаций Республики Татарстан (электронного правительства Республики Татарстан). В случае успешного подбора пары "логин-пароль" средства защиты компьютерной информации серверов оказались бы нейтрализованными. Однако получить их он не смог ввиду высокой технической защищенности серверов. Более удачной оказалась попытка взломать с помощью вредоносной программы электронную почту жителя Кургана. В результате хакер получил возможность доступа к содержимому его электронного почтового ящика. Вину в совершенных преступлениях подсудимый признал полностью, дело было рассмотрено в особом порядке.



