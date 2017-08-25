Под Волгоградом отпразднуют юбилей кладбища

Завтра, 26 августа, на Россошинском кладбище, где покоятся останки почти 20 тысяч советских солдат, состоится празднование двадцатилетия со дня основания военного мемориала. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-релиз ГБУ «Волгоградпатриотцентр», сопровожденный заголовком: «Юбилей Россошинского военного мемориала отметят в Волгограде».

Помимо митинга с возложением цветов и высадки «Аллеи Памяти», как отмечено в официальном сообщении госучреждения, запланирована работа интерактивных площадок, посвященных истории Мемориала, подвигу защитников Сталинграда, демонстрация современной военной техники, выставка образцов личного стрелкового оружия и предметов экипировки военнослужащих, а также акция «Солдатский привал».

Россошинское военно-мемориальное кладбище советских солдат, погибших под Сталинградом, открыто 23 августа 1997 года. Во время Сталинградской битвы в 1943 году на этом месте находилось кладбище немецких военнослужащих. Сегодня кладбище состоит из трёх разделённых частей: советской, немецкой и румынской. Два дня назад в день памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда в Россошках захоронили останки еще 1002 солдат, обнаруженных в ходе поисковых работ.