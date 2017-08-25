



Глава МЧС России Владимир Пучков сразу после прилета в Волгоград отправился на вертолете в районы, наиболее пострадавшие от природных пожаров. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, в частности, вместе с губернатором Андреем Бочаровым и начальником ГУ МЧС России по Волгоградской области Олегом Гребенюком министр посетит село Ягодное Ольховского района, где на пожаре погибла пожилая супружеская пара. Глава МЧС России пообщается с жителями села, осмотрит последствия пожара и обсудит меры, которые принимаются для ликвидации ущерба, нанесенного стихией. В Волгограде под председательством министра состоится заседание рабочей группы правительственной комиссии, где будут заслушаны доклады местных властей о тех мерах, которые были приняты для ликвидации пожаров, а также о том, какая работа ведется по оказанию помощи и поддержке пострадавшим жителям.

По информации федеральных СМИ, Владимир Пучков прибыл в Волгоград из Киргизии, где принимал участие в совещании руководителей чрезвычайных ведомств государств-членов ШОС.

Напомним, 23 августа в Волгоградской области был объявлен режим ЧС из-за природных пожаров, охвативших 21 из 38 муниципальных образований региона. На территориях, где была угроза населенным пунктам, проживают 560 тысяч человек. Ситуация осложнялась высокой температурой и сильными порывами метра - до 36 метров в секунду. Пожарные отстояли от огня 40 населенных пунктов, спасены более 12 тысяч человек. Повреждены более 150 строений, 18 жилых домов. Жертвами стихии стали 2 человека. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело о халатности.



