Ростовчанку задержали за сбыт фальшивок в аптеках Волгограда

Задержана сбытчица фальшивых купюр и объявлены в розыск двое ее подельников, - это стало итогом работы следователей главка регионального МВД. Как стало известно ИА «Высота 102», 36-летняя ростовчанка с двумя своими знакомыми-земляками прибыла в Волгоград в октябре прошлого года. В город-герой их привела только одна цель — сбыть с рук шесть пятитысячных купюр, которые они приобрели ранее.

Для того, чтобы не привлечь ненужного им внимания, злоумышленники прибегли к хитрости — они решили расплачиваться фальшивками в разных местах. Для этого были выбраны три магазина и три аптеки, расположенные в разных районах города. Каждый раз преступники действовали по одной схеме — покупая товары на небольшую сумму, они расплачивались одной крупной купюрой. А, чтобы известие о появлении фальшивых пятитысячных не насторожило продавцов и не усилило их бдительность, то провели свою «операцию» гости города максимально быстро — всего за один день.

Полицейские смогли задержать злоумышленницу, и ей уже предъявлено обвинение по части 3 статьи 186 УК РФ – «Хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельного банковского билета Центрального банка Российской Федерации».



