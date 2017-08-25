







Любопытный иск поступил в арбитражный суд Волгоградской области от ООО "Ремстройкомплект" к бывшему депутату Госдумы Олегу Михееву и АО "Райффайзенбанк". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документы арбитража, волгоградская компания, учредителем которой, согласно открытым данным, является Анна Андреевна Михеева (мать Олега Михеева - ред.) просит суд признать прекращенным договор поручительства, заключенный между Олегом Михеевым и банком в июне 2014 года. В материалах дела указывается, что Михеев выступил поручителем по соглашению между "Райффайзенбанк" и ООО "Энергопромстрой" на предоставление кредитов на сумму до 6 856 247 долларов США. По условиям данного договора, поручитель несет солидарно с заемщиком ответственность перед банком за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств по возврату основной суммы долга, выплате процентов за пользование кредитом, комиссионных вознаграждений, возмещению расходов и понесенных убытков по кредитному соглашению. Учитывая, что Олег Михеев является физическим лицом, а не индивидуальным предпринимателем, суд не нашел правовых оснований для рассмотрения этого дела в арбитраже. Заявителю рекомендовано обратится в суд общей юрисдикции.

Напомним, что Олег Михеев ранее был объявлен банкротом. Бывший депутат Госдумы от Волгоградской области, действующий лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" обвиняется в многомиллионном мошенничестве и в настоящее время находится в федеральном розыске, так как уклоняется от явки в суд. Согласно справке ФСБ России, границу он не пересекал, а значит теоретически может находиться в пределах РФ. До сих пор его местонахождение не установлено. Справоросс загадочным образом исчез из поля зрения общественности и правоохранительных структур, но, как неоднократно сообщала "Высота 102", это не мешает беглому экс-депутату жить активной виртуальной жизнью. Рассуждения Михеева на злободневные темы регулярно появляются на официальном сайте бывшего парламентария.

По версии следствия, экс-депутат обвиняется в попытке хищения путем мошенничества 2,1 млрд рублей у "Промсвязьбанка", который в 2008 году приобрел принадлежавший Михееву "Волгопромбанк". Второй эпизод касается незаконного, по мнению следствия, получения Михеевым контроля над Волгоградским моторостроительным заводом.

Фото: krivoe-zerkalo.ru