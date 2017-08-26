В Волгоградской области муниципальные музеи «скрываются» от посетителей

В год музеи Волгоградской области посещают 700 тысяч посетителей, причем половина из них бывают в самых известных в городе-герое учреждениях. Об этом на заседании общественного совета при комитете культуры региона заявил председатель совета, директор музея-заповедника «Старая Сарепта» Александр Баженов, сообщает ИА «Высота 102». «Налицо — нехватка посетителей муниципальных музеев. Нужно информировать туристов о том, какие музеи существуют в районах области - чем он они интересны и привлекательны», - пояснил Баженов. Участники дискуссии сошлись во мнении, что о деятельности музеев, расположенных в муниципалитетах, потенциальным визитерам попросту ничего неизвестно. Элементарная проблема — отсутствие указателей на улицах. Александр Баженов привел в пример музей в Серафимовиче, попасть в который ему удалось, только пройдя настоящий квест. Еще одно препятствие на пути к повышению посещаемости - отсутствие у половины муниципальных музеев хотя бы простейших собственных сайтов. При этом практически все музеи региона (90%) имеют доступ в интернет.

Директор областного краеведческого музея Анатолий Мальченко указал на проблемы нехватки в регионе профессиональных реставраторов и предложил создать на базе своего учреждения реставрационную базу. Местным музеям, по мнению Мальченко, необходимо активнее осваивать рынок изготовления сувенирной продукции с собственной символикой. Только несколько волгоградских музеев идут в ногу со временем и предлагают своим посетителям различные памятные подарки с фирменной маркировкой. «Своей жизнью» живет в Волгограде, считает Мальченко, туристско-информационный центр, расположенный на улице Гагарина, о котором мало кому известно. Такое учреждение, по мнению директора краеведческого музея, должно находиться в более проходном месте и активно помогать гостям города, желающим познакомиться с местными достопримечательностями и красотами.