В Волжском уличные художники самовыражаются на объектах МКП «ВМЭС»









Появившиеся на зданиях трансформаторных подстанций в Волжском удивительные рисунки радуют глаз. Как пояснили ИА «Высота 102» на предприятии «Волжские межрайонные электросети», идея раскрасить отремонтированные стены объектов электроснабжения пришла не случайно.





«Благоустройство всегда было в приоритете у волжан. Наш коллектив энергетиков любит родной город, поэтому вкладывает душу и в организацию праздничного освещения, и в световые архитектурные формы. Мы решили, что даже наши подстанции, находящиеся на территории Волжского, могут оживить городской пейзаж. А сделать это смогут земляки - уличные художники. Первые такие артобъекты, появившееся на улицах Нариманова, Мира и Пушкина, вызвали одобрение горожан», - пояснили в МКП «ВМЭС».





Предприятие продолжает привлекать художников и готово предоставить стены своих объектов в Волжском для художественного оформления (граффити). Проект и рисунок - на усмотрение автора, с предварительным согласованием с администрацией предприятия. Желающим принять участие в оформлении можно звонить по тел. 8-961-086-07-09.