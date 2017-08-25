Да будет «Волгоградгорсвет»: муниципальному предприятию исполнилось 63 года





Сегодня муниципальное казенное предприятие «Волгоградгорсвет» отмечает свое 63-летие. Одно из ведущих, стабильно развивающихся специализированных предприятий города в круглосуточном режиме обслуживает порядка 44 тыс. светоточек, 741 пункт питания и 1 тыс. 309 км. линий наружного освещения. За последние три года количество обслуживаемых светоточек увеличилось на 4 236 штук и протяженность линий - на 140 км. Постоянно ведутся работы по новому строительству, капитальному ремонту, восстановлению, реконструкции линий наружного освещения. Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, начиная с 2014 года, 1 500 светоточек капитально отремонтировано, 382 бесхозных - восстановлено и 430 реконструировано.

На «Волгоградгорсвет» возложены социально значимые задачи – освещение миллионного города, улучшение качества эксплуатации за счет применения новых технологий и световой техники, создание условий для повышения безопасности дорожного движения. Достигать высоких результатов работы помогает профессионализм и ответственность работников за порученное дело.

За 63 года в МКП «Волгоградгорсвет» сложился высококвалифициорованный коллектив из электротехнического, водительского и инженерно-технический персонала. Стабильность и успешность работы напрямую зависит от сохранения рабочих династий, уверены на предприятии. Бесценный опыт поколений поддерживают династии электромонтеров, водителей, машинистов автогидроподъемника, специалистов: Ивашкиных, Долговых, Четчасовых, Змиевских, Боярсковых, Куралёвых.

Предприятие продолжает развиваться, ставить новые цели, решать актуальные задачи на благо родного Волгограда.







