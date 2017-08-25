Масштабные мероприятия, в которых приняли участие более 300 рабочих и специалистов ЛУКОЙЛа, состоялись на территории Волгоградского региона. Нефтяники, прибывшие из Калининграда, Узбекистана, Нижнего Поволжья, Урала, Западной Сибири и Заполярья, накануне познакомились с главными достопримечательностями города. «Я впервые в Волгограде, очень впечатлил Мамаев курган», - поделился с корреспондентом ИА «Высота 102» пермяк Алексей Козлов.













Торжественное открытие конкурса и конференции состоялось в Волгоградском государственном техническом университете. Участников приветствовали руководители Волгоградской области, ЛУКОЙЛа, почетные гости и творческие коллективы Волгограда.

Вице-губернатор – руководитель аппарата губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин выразил признательность руководству компании за выбор соревновательной площадки, отметив огромную роль ЛУКОЙЛа в развитии экономики области. Современные технологии Компании, инновационные решения, применяемые в Волгоградской области, способствуют укреплению промышленной базы и социальному развитию региона.

Приветствуя конкурсантов, и.о. старшего вице-президента по добыче нефти и газа, начальник Департамента обеспечения добычи нефти и газа ПАО «ЛУКОЙЛ» Азат Хабибуллин, отметил, что каждая компания развивается настолько, насколько профессиональны её кадры, а обмен опытом наиболее ярко происходит именно на конкурсах мастерства.













Теоретическая часть конкурса профмастерства и заслушивание лучших научно-технических работ состоялись в ВолгГТУ. Обмен практическим опытом и теоретическими знаниями между работниками направлен на более детальное и глубокое освоение нефтяной профессии.

Молодые специалисты представили доклады в области геологии, разработки и добычи нефти, повышении нефтеотдачи пластов, промышленной и экологической безопасности. Темы самые разнообразные: контроль за работой «интеллектуальных скважин» с помощью программных продуктов, внедрение в эксплуатацию беспроводных контроллеров состояния скважин на месторождениях ЛУКОЙЛа и другие.

Высокую оценку разработкам молодых нефтяников дал ректор ВолгГТУ Владимир Лысак. По его мнению, представленные разработки - достойное развитие лучшего опыта топливно-энергетического комплекса.

Молодые специалисты РИТЭКа, готовясь к участию в научно-техническом мероприятии накануне здесь же, в ВолгГТУ, провели конкурс по отбору лучших работ. Победители приняли участие в конференции. Николай Николаев, вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор АО «РИТЭК», отметил ценность участия молодежи в инновационном поиске и стремлении внести вклад в развитие нефтяного дела.













Свои практические навыки на следующий день участники конкурса профмастерства продемонстрировали на производственных объектах ТПП «Волгограднефтегаз» АО «РИТЭК» в городе Котово Волгоградской области.

Конкурсантов тепло приветствовал глава Котовского района Сергей Чумаков, пожелав всем участникам новых профессиональных достижений и побед. Он подчеркнул важность проведения конкурсов профмастерства, которые способствуют высокому результату ЛУКОЙЛа и его стабильности, что является залогом развития нефтяных районов.

На полигоне ЦДНГ № 3 «Котовский» шла борьба за победу в номинациях: оператор по добыче нефти и газа, электрогазосварщик, звено электромонтёров по ремонту и электрооборудования.













«Здесь очень серьёзная конкуренция, самая сложная задача - справиться с собой, с волнением», – поделился с корреспондентом оператор по добыче нефти и газа из «ЛУКОЙЛ-Коми» Денис Ануфриев.













Электрогазосварщик из РИТЭКа Ирек Хайруллин отметил, что, несмотря на трудности, постарался выполнить все задания по сварке катушек. Здесь на результат влияло и качество выполненной работы, и время.













Пожалуй, самыми непростыми стали состязания звеньев электромонтёров по ликвидации обрыва провода на линии электропередачи. «Ветреная погода создала сложные условия для соревнований. Постарались достойно с этим справиться», - рассказал Ильнар Габдрахманов из команды «ЛУКОЙЛ-Пермь». Ильнар также отметил очень теплый приём волгоградцев: «Здесь нам очень нравится. Зовите – обязательно приедем ещё».













А в цехе подготовки и перекачки нефти соревновались за право называться лучшими операторы обезвоживающей и обессоливающей установки, операторы товарные и машинисты технологических насосов.













Первый раз принимал участие в таком серьезном конкурсе оператор обезвоживающей и обессоливающей установки из «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» Евгений Бурнинов. «Подобные состязания очень полезны. Чтобы попасть сюда, предварительно проводится серьезный отбор. Получается, перенимаем опыт у лучших из лучших», – отметил Евгений.













После своего этапа поделилась впечатлениями от конкурса оператор товарный из «ЛУКОЙЛ-Коми» Наталья Маслова: «Мне понравилось всё - встреча хлебом-солью, организация прекрасных экскурсий по городу-герою Волгограду, неизгладимые впечатления от объектов с цветами и фруктовыми деревьями… И, конечно, неоценимый опыт, который мы здесь получили».

Борьба за победу шла до последних минут конкурса. победителями стали:





По профессии «Оператор по добыче нефти и газа»

1.Орлов Иван Владимирович, ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»

Воронин Максим Олегович, АО «РИТЭК»

2. Федосеев Александр Юрьевич, ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

3. Ануфриев Денис Семенович, ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

По профессии «Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки»

1. Иваненко Николай Владимирович, АО «РИТЭК»

2. Султанов Фидан Фаргатович, ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

3. Крайник Юрий Анатольевич,ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть»

По профессии «Оператор товарный»

1. Тамаровский Дмитрий Александрович, АО «РИТЭК»

2. Климкина Марина Сергеевна, ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть»

3. Бузаджи Дмитрий Дмитриевич, ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

По профессии «Машинист технологических насосов»

1. Балабаев Антон Сергеевич, АО «РИТЭК»

2. Мазунин Сергей Петрович, ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»

3. Курангышев Сергей Васильевич, ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

По профессии «Звено электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

1. Рамазанов Ильгиз Зульфатович, ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Пономарев Андрей Анатольевич, ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

2.Кругляков Алексей Владимирович, АО «РИТЭК»

Зибаров Владимир Андреевич, АО «РИТЭК»

3. Бочков Влас Валентинович, ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Волк Дмитрий Алексеевич, ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

По профессии «Электрогазосварщик»

1.Каюмов Филюс Фандусович, ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

2. Ожгибесов Дмитрий Алексеевич, ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

3. Хайруллин Ирек Нургалиевич, АО «РИТЭК»









Поздравляя лучших профессионалов Компании Вице-президент по развитию персонала и безопасности ПАО «ЛУКОЙЛ» Анатолий Москаленко отметил, что конкурсы профмастерства являются неотъемлемым звеном подготовки высококлассных специалистов, от которых зависит эффективность производства и отрадно, что молодежь компании прикоснулась к этому замечательному празднику труда.

А в завершении этого насыщенного дня состоялось посвящение в нефтяники молодых специалистов компании. Как всегда – с «помазанием» нефтью.

«Мы впервые синтезировали конкурс рабочих и молодежную конференцию и это может стать новой замечательной традицией Компании. Это способствует становлению молодых нефтяников, приумножению опыта и позволяет выявлять перспективных специалистов», – отметил Председатель Совета международного объединения профсоюзных организаций ПАО «ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев.



















