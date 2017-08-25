В Волжском сотни дачников остались без имущества и урожая





В администрации Волжского подсчитали количество пострадавших от природных пожаров, бушевавших в нескольких дачных обществах в минувшую среду, участков и строений. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, так, в СНТ «Заря» сгорели 36 садоводческих участков с постройками разного назначения. Площадь возгорания составила 2,6 га. В СНТ «Здоровье химика» общая площадь возгорания была около 13 га, огнем повреждены 212 дачных участков, сгорели 9 построек. В СНТ «Энергоцентр» сгорели две постройки, повреждены 17 участков, общая площадь возгорания 1,14 га. Выгорела пограничная с СНТ «Энергоцентр» территория бывшего СНТ «Восход». В СНТ «Агава» огнем уничтожены 18 участков с хозяйственными постройками. В настоящее время продолжается патрулирование территории проводится круглосуточно. В поселке Краснооктябрьский развернуты пункты временного размещения в школе №15. О том, как дачники сами спасали свои дома от огненной стихии, что им пришлось пережить и с чем они остались сегодня – подробности в итоговой программе «Взгляд с Высоты» смотрите 27 августа.



