Новый директор Волгоградского краеведческого музея решил досрочно «рассекретить» золото сарматов





Золото сарматов, скрытое от глаз общественности на протяжении многих лет совсем скоро увидят посетители Волгоградского областного краеведческого музея. Об этом на заседании общественного совета при комитете культуры региона заявил новый директор краеведческого музея Анатолий Мальченко. Организовать постоянную выставку золота сарматов, как ранее уже было озвучено, планируется в новом здании музея — в пожарной каланче, помещения которой в ближайшее время ожидает капитальный ремонт. Когда здание будет готово к переезду основных фондов музея, и в частности, золота сарматов — Анатолий Мальченко пояснить затруднился. «Сейчас готовится проект устройства в здании внутренних и наружных инженерных сетей. Когда начнется воплощение этой идеи (выставки золота сарматов, - прим. ИА «Высота 102») - сейчас трудно сказать, хотя губернатор поставил перед всеми жесткую задачу. В течение ближайшего месяца станет ясно, затягивается ли вопрос с ремонтом здания каланчи или нет», - отметил Мальченко. По словам директора музея, в настоящее время рассматривается вариант организации экскурсий для VIP-посетителей прямо в фондах музея для того, чтобы показать те музейные ценности, которые не экспонируются.

Параллельно в областном краеведческом музее прорабатывается вопрос об организации выставки оружия и наград, которые длительное время хранятся в фондах. Отдельная планируется к столетию Октябрьской социалистической революции, в рамках которой будет затронута тематика не только большевистского, но и белого, и казачьего движений. В планах нового руководства музея - и возрождение музея «Казачий курень» в Иловлинском районе, о котором, по словам Мальченко, в былые годы шла прекрасная слава. «В него приезжали туристы целыми автобусами. Люди купались в реке, кушали традиционные казачьи блюда, катались на лошадях», - вспоминает директор областного музея.

Есть еще один интересный объект, который задумано «реанимировать», - это квартира-музей поэта Михаила Луконина. «Квартиру можно использовать и как музей, и как поэтическую гостиную. Нам бы хотелось, чтобы молодые поэты, и люди, увлеченные поэзией, знакомились с творчеством этого талантливого и даже героического поэта, который прошел две войны - Финскую и Великую Отечественную. Он много сделал для становления литературного сообщества Волгоградской области, но к сожалению достаточно рано умер — в 58 лет. В 2018 году мы будет праздновать его 100-летие», - рассказал Анатолий Мальченко.