Смотрите сегодня в программе: на местах масштабных ландшафтных пожаров в Волгоградской области работают эксперты – криминалисты и технические лаборатории. Губернатор Андрей Бочаров: «когда огонь поднимается на 300 метров и движется со скоростью 20 метров в секунду - это зрелище не для слабонервных». Жертв избежать не удалось: следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели двоих человек на пожаре в Ольховском районе Волгоградской области. Такого мы еще не видели: очевидцы рассказывают, как огненная стихия пожирала все на своем пути. Реконструкция к ЧМ-2018 еще идет, но матч состоится: «Ротор-Волгоград» примет гостей на стадионе «Зенит».















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