В Волгоградской области выявлен новый очаг чумы свиней

В Суровикинском районе Волгоградской области выявлен случай африканской чумы свиней, и сегодня специалисты предпринимают все необходимые меры для локализации заболевания, которое зафиксировано в одном из личных подсобных хозяйств хутора Нижнечирский. Диагноз установлен Волгоградской областной ветеринарной лабораторией. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе обладминистрации, для предупреждения распространения вируса на территории Суровикинского и Калачевского районов объявлен карантин, на границах с другими муниципальными образованиями устанавливают специализированные посты. Ветеринары проводят подворовой обход, информируют население.

Напомним, последний раз – 1 августа текущего года – очаг АЧС был зафиксирован в

Иловлинском районе области, чуть ране – в Светлоярском.

В комитете ветеринарии подчеркнули, что в течение шести месяцев жители и животноводческие предприятия не смогут продавать и покупать свиней, а на протяжении года запрещено комплектование поголовьем свиней животноводческих и личных подсобных хозяйств в бывших эпизоотических очагах и прилегающих к ним территориях.