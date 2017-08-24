На сегодняшней пресс-конференции губернатор Волгоградской области подчеркнул, что в настоящее время ущерб от пожаров подсчитывается, и главная задача сегодня – не допустить новых очагов возгорания, - сообщает ИА «Высота 102». Отвечая на вопрос журналистов о причинах, глава региона заявил, что в настоящее время правоохранительные органы занимаются расследованием каждого случая пожара. При этом он не исключил человеческий фактор. К примеру, в населенных пунктах Городищенского, Камышинского и других районах одновременно фиксировалось до 6 очагов возгорания.

Губернатор выразил благодарность всем подразделениям федеральной и государственной противопожарной служб, сотрудникам МВД, Росгвардии, медучреждений, всем жителям, которые самоотверженно боролись с огнем.

Напомним, ландшафтные пожары, которые вспыхнули 23 августа в 13 районах Волгоградской области, уничтожили 155 строений. Два человека погибли.