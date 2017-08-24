







Двухлетний ребенок и две женщины 31 и 19 лет, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения маршрутного такси и трактора. Как сообщили ИА "Высота 102" в оперативных службах региона, все пострадавшие - пассажиры микроавтобуса, следовавшего по маршруту №260. ДТП произошло в Советском районе примерно в 13.40. Подробности происшествия устанавливаются.

Между тем, в ГУ МВД России по региону сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия в больницу был доставлен только один ребенок 2015 года рождения. Установлено, что трактор сзади наехал на микроавтобус, от удара в салоне произошло падение пассажиров.



