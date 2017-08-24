ГК «Чистый город» из Волгограда построит в Ростовской области полигон и мусоросортировочный комплекс









Современные объекты сферы обращения с отходами будут построены к концу следующего года в рамках концессионного соглашения между администрацией Волгодонска и компанией «ЭкоЦентр», входящей в группу компаний «Чистый город», сообщает ИА «Высота 102». Как уточнили в ГК, за счет средств «Чистого города» с привлечением средств Ростовской атомной электростанции предстоит строительство полигона захоронения отходов производства и потребления, сортировочного комплекса и перерабатывающих мощностей. Этот обеспечит потребности в размещении и обработке отходов десяти муниципальных образований Ростовской области.













Изначально ГК «Чистый город» были внесены предложения по корректировке существующего проекта полигона захоронения отходов, вследствие чего расчетный срок эксплуатации увеличился почти в 6 раз. При этом снизилась стоимость и сроки строительства. Объект будет возведен на пять месяцев раньше, чем планировалось изначально, а стоимость составит 840,5 миллиона рублей. Оптимизация проекта позволит также снизить тариф на обработку и захоронение.



