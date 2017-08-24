Застройщику гостиницы в центре Волгограда не удалось избавиться от развалин старинной мельницы









Компании-застройщику гостиницы на Предмостной площади в Волгограде не удалось оспорить в суде постановление областного комитета государственной охраны объектов культурного наследия, включившего фрагмент развалин паровой мельницы, найденный на стройке, в перечень выявленных объектов культурного наследия. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление Двенадцатого апелляционного арбитражного суда, жалоба ООО "Земля Профи" оставлена без удовлетворения.

















Как ранее сообщало информагентство, сигнал об обнаружении старинных развалин из керамического красного кирпича на левом берегу поймы реки Царица, где строится гостиница, поступил в комитет государственной охраны объектов культурного наследия в марте текущего года. На фотографиях, представленных в комитет, отчетливо были видны два больших фрагмента строения, относящегося, предположительно, к временам дореволюционного Царицына. Анализ фотодокументов в архивах показал, что обнаруженная кирпичная кладка может относиться к комплексу сооружений "Товарищества паровой мельницы в Царицыне на Волге", датируемых концом XIX века. Первая попытка представителей комитета госохраны объектов культурного наследия попасть на территорию стройки, чтобы провести все необходимые исследования, успехом не увенчалась: на территорию их не пустили. Попасть на объект инспекторам удалось только через несколько дней, но к тому времени старинные развалины, которые ранее отчетливо просматривались с Астраханского моста, уже были засыпаны грунтом. Застройщик отказывается признавать, что на стройке находились какие-либо объекты, имеющие признаки объектов культурного наследия. В противном случае, согласно законодательству, стройка должна быть приостановлена. Наличие фрагмента кладки из красного кирпича застройщик объяснил возведением подпорного сооружения на склоне.

Однако эти объяснения не повлияли на решение Центрального районного суда Волгограда, который в июне этого года постановил оштрафовал ООО "Земля Профи" на 100 тысяч рублей за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Также в арбитражном суде рассматривается несколько дел, возбужденных по искам сторон после того, как стало известно о существовании старинных развалин. Так, в частности, застройщик пытался оспорить постановление о включении фрагмента развалин в список выявленных объектов культурного наследия, просил признать незаконным протокол об административном правонарушении и предписание комитета об устранении выявленных нарушений обязательных требований в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. Ранее в арбитражном суде Волгоградской области ООО "Земля Профи" просило принять обеспечительные меры в виде приостановления действия предписания комитета. Суд отказал в удовлетворении заявленных требований, после чего представители компании-застройщика обжаловали решение суда первой инстанции в Саратове.



