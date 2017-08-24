Губернатор Волгоградской области с воздуха оценил последствия пожаров





Пожары, которые накануне полыхали в поселениях 21 муниципального образования, локализованы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, об этом заявил губернатор Андрей Бочаров. Сегодня он посетил Иловлинский и Городищенский районы, которые сильно пострадали от разгула стихии. Глава региона вместе с начальником ГУ МЧС по Волгоградской области Олегом Гребенюком на вертолете облетел оба района, с воздуха оценив масштабы ландшафтных пожаров. Так, одно из сильнейших возгораний произошло в станице Сиротинской — по словам местных жителей, за последние 30 лет им не приходилось видеть такого пожара. На помощь станичникам были направлены дополнительные силы и средства, но добраться до Сиротинской можно только с помощью парома. Как рассказала губернатору глава сельского поселения Надежда Воронкова, более 160 добровольцев сбивали огонь в степи с помощью ранцевых огнетушителей и подручных средств, был организован подвоз воды. В результате общими усилиями угроза была снята.





В ходе выездного совещания было отмечено, что вчера самая сложная ситуация с пожарами была в Среднеахтубинском, Иловлинском, Михайловском и Даниловском районах, но везде удалось минимизировать ущерб. В целом по региону сгорело порядка 150 строений. Эвакуировано 756 человек. Пострадали 18 жилых домов, которые являются единственным жильем. «Людей не бросим, окажем им всю необходимую помощь», — подчеркнул Андрей Бочаров.